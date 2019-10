Ex-man van Barbara Sarafian buiten vervolging gesteld voor slagen en verwondingen

Gent - Slagen en verwondingen, diefstal, belaging, laster, eerroof, mondelinge bedreigingen, beschadiging van roerende eigendommen en hacking. Actrice Barbara Sarafian diende na de verbreking van haar kortstondige huwelijk liefst acht klachten in tegen haar ex-echtgenoot, horeca-uitbater Yves De Moor. De Gentse raadkamer heeft nu al die klachten, op één na, van tafel geveegd. Ofwel zijn ze vals of zijn er geen bewijzen voor.

De beelden van de Gentse horecaondernemer Yves De Moor die in 2016 op het filmfestival van Oostende Barbara Sarafian live ten huwelijk vroeg waren nog nauwelijks vervaagd toen hun huwelijksbootje al gezonken was.

April 2016: De Moor vraagt een compleet verraste Barbara Sarafian live ten huwelijk op het filmfestival van Oostende Foto: Belga

Maar ondanks de kortstondige verbintenis van vijftien maanden kende hun huwelijk een lange en bittere nasleep.

De gewaardeerde televisie- en filmactrice en comédienne diende een waslijst van klachten in tegen haar ex. De Moor, die in het centrum van Gent twee koffiehuizen uitbaat en bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nipt naast een zetel greep voor Groen, had volgens haar een schilderij vernield, haar accounts gehackt en spullen van haar gestolen. Hij zou haar bovendien belaagd hebben en met een aanslag bedreigd. De Moor zou in het openbaar ook lasterlijke dingen hebben gezegd over haar gedrag en haar mentale toestand en haar opzettelijke verwondingen hebben toegediend. Ernstige misdrijven waarop straffen tot drie jaar gevangenisstraf staan.

Twee jaar later

Nadat de aanklachten in 2018 werden geseponeerd, diende Sarafian opnieuw dezelfde klachten in, deze keer met burgerlijke partijstelling. Daardoor moet een onderzoeksrechter worden aangesteld die nog eens alle klachten diepgaander onderzoekt.

Barbara Sarafian (rechts) in de geroemde tv-reeks ‘Clan’. Foto: VTM

Na dat onderzoek vorderde het Openbaar Ministerie in maart dat er geen reden was om De Moor te vervolgen voor de aanklachten, behalve sabotage van computergegevens en hacking.

De zaak werd eergisteren behandeld door de Gentse raadkamer. Daar heeft de voorzitter nog eens alle klachten van Sarafian, op één na, van tafel geveegd.

De Moor zal zich wel moeten verantwoorden voor hacking. De correctionele rechtbank zal later nagaan of hij effectief paswoorden van Sarafian heeft veranderd zodat zij na hun huwelijksbreuk niet zelf haar Facebook- en Instagramaccount kon beheren.

Barbara Sarafian In haar nieuwste film ‘All of Us’. Foto: Lumiere

Voor de andere aanklachten ziet de rechter echter geen reden om De Moor te vervolgen. Hij oordeelt dus dat de klachten vals zijn of dat er geen bewijzen voor zijn geleverd.

In ieder geval lijkt hij de mening toegedaan dat de hele zaak buiten proportie is opgeblazen door de twee kemphanen. Want, zoals het in het besluit van de raadkamer staat: “De partijen hebben blijkbaar meer tijd en energie gestoken in hun (v)echtscheiding dan in hun huwelijk.”