Belgische voetbalbond wil van wedstrijd tegen San Marino een “onvergetelijke avond” maken: van flashmob tot fanfare en dj-sets

Komende vrijdag kijken de Rode Duivels tijdens de EK-kwalificatiecampagne San Marino in de ogen. Bij winst tegen de dwergstaat plaatsen de Duivels zich voor het EK 2020. En daarom wil de Belgische voetbalbond (KBVB) er een “onvergetelijke avond” van maken.

De heenwedstrijd in San Marino leverde een 0-4-overwinning op voor de Belgen en voor eigen publiek wordt er ook nu geen enkel probleem verwacht tegen het volgens de FIFA-ranking zwakste voetballand ter wereld. Bij winst plaatsen de Duivels zich voor de vierde keer op rij voor een groot toernooi, na de WK’s in 2014 en 2018 en het EK in 2016.

“Om de Rode Duivels bij die missie te helpen, trekt de KBVB alle registers open”, lezen we op de website van de voetbalbond. “Naast dj-sets van maar liefst vier verschillende dj’s voor en na de match, krijgt de nationale ploeg tijdens de match versterking van een heuse fanfare en een flashmob in het stadion.”

“Na de succesvolle verhuis van het fandorp van het Atomium naar het Koning Boudewijnstadion voor de thuismatchen tegen Kazachstan en Schotland begin juni, houdt de KBVB het fandorp ook voor de EK-kwalificatiematch tegen San Marino op donderdag 10 oktober dichtbij het stadion. Voor deze interland gaat de Voetbalbond wel nog een stapje verder dan in juni. Doel: de kwalificatie voor Euro 2020 van de Belgische nationale ploeg veiligstellen. Deejays Maarten & Dorothee van Q-Music, Lester Williams, Christophe Lenain en het dj-duo 2cheDeejays zetten voor de wedstrijd en tijdens de rust de toon voor het feestje”, klinkt het.

Maar er is meer. “Onze fans kunnen donderdag in een fotobooth een foto als aandenken aan de match maken en zich uitleven in vier opblaasbare voetbalanimaties zoals een FootTennis, FootBowling, FootPole en een Pannakooi”, zegt Manu Leroy, Marketing & Communication Director bij de KBVB. “Ook hoofdsponsor ING doet zijn duit in het zakje en bezorgt de allerkleinste supporters van zijn klanten een onvergetelijke avond met een grootse Kids Village. Alles is klaar om onze Duivels naar hun vierde grote toernooi sinds 2014 te stuwen.”

Voor de wedstrijd zijn momenteel ongeveer 34.000 tickets de deur uit, zo bevestigde woordvoerder Pierre Cornez dinsdag aan Belga. De verwachting is dan ook dat er donderdag zo’n 38.000 fans in het stadion zullen zitten om de Duivels naar hun zesde EK te stuwen.