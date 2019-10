Pokerwereld staat op zijn kop: is dit een geniale speler of een doortrapte bedrieger?

Is hij echt de Lionel Messi van het poker, zoals hij wel eens genoemd wordt? Of is Mike Postle gewoon een bedrieger? Die vraag houdt de pokerwereld momenteel in bedwang. Want hoe is het mogelijk dat hij zowat alle potten wint en in geen tijd een kwart miljoen dollar bij elkaar kaartte?

Mike Postle speelt niet aan de ‘high stakes’-pokertafels in Las Vegas, hij doet zijn ding in een klein casinootje ergens in Sacramento. In anderhalf jaar tijd speelde hij maar liefst 250.000 dollar (227.000 euro) bij elkaar. Hij doet dat zonder echt grote inzetten, maar door zowat alle potjes te winnen.

Onmogelijk, zeggen heel wat pokerlegendes. “Er moet voorkennis in het spel zijn”, luidt het onder meer bij Doug Polk en Joe Ingram. Zeker omdat Postle vaak “rare” beslissingen neemt en toch altijd wint. “Beslissingen die alleen te verklaren zijn als hij zou weten welke kaarten zijn tegenstanders hebben.” Vermoed wordt dat Postle iemand kent binnen het productiebedrijf dat de pokerwedstrijden live streamt en hij tijdens het spelen op een of andere manier informatie doorgespeeld krijgt. “Dit zaakje stinkt”, zegt ook de hoofdredacteur van de gespecialiseerde website PokerNews.

Postle zelf ontkent alles. “Ik ben gewoon een van de beste spelers ter wereld”, verklaarde hij al zelfverzekerd. Maar toch blijven de twijfels, te meer omdat hij in zo’n kleine hal in Sacramento speelt en niet bij de “grote jongens” in Vegas.

De speelhal waar Postle zijn winsten binnenrijft, heeft ondertussen maatregelen genomen. De wedstrijden worden niet langer live uitgezonden.

Ondertussen blijft de pokerwereld wel in de ban van zijn verhaal. Vele spelers en fans zijn alle uren poker die Postle speelde, alle handjes, aan het bestuderen en druk online aan het analyseren. Voorlopig is er nog geen concreet bewijs gevonden dat hij effectief valsspeelt.