Deutsche Bank schrapt 18.000 jobs: “Helft van banenverlies is voor Duitsland”

Ongeveer de helft van de 18.000 banen die Deutsche Bank wil gaan schrappen, zal de Duitse thuismarkt treffen. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg.

De grootste bank van Duitsland kondigde het banenverlies in juli aan. De ingreep zal de komende jaren plaatsvinden en moet helpen miljarden aan kosten te besparen.

Momenteel heeft Deutsche Bank ongeveer 41.700 werknemers in dienst in Duitsland en wereldwijd gaat het om 91.700. Naar verluidt zal ook in Londen en New York een flink aantal arbeidsplaatsen komen te vervallen omdat de bank zijn handelsactiviteiten aan het afbouwen is.

Deutsche Bank verkeert al enige tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers en hoge boetes voor misstanden uit het verleden. Ook bij de Duitse branchegenoot Commerzbank komen duizenden arbeidsplaatsen te vervallen. Eerder liep een fusiepoging van de grootste banken van Duitsland op niets uit.