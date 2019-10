Hot Marijke eist 15.000 euro van ‘klant’ die video betaalde maar gratis verspreidde

Vlaanderens bekendste pornoactrice Hot Marijke (33) eist 15.000 euro van een man die tegen betaling een filmpje van haar downloadde, maar die vervolgens gratis verspreidde op xHamster. “Daar werd het meer dan 70.000 keer bekeken. Het inkomstenverlies is duidelijk”, zegt Hot Marijke.

De feiten dateren al van in januari 2014 maar het was een moeilijk onderzoek om te achterhalen wie de filmpjes had verspreid. Er waren zelfs zeven verdachten die verschillende filmpjes hadden verspreid maar die bleken allen hun IP-adres goed te hebben afgeschermd. De identiteit van S., een 30-jarige Limburger die in Brussel woont, kon via het IP-adres wél gevonden worden op de server van xHamster in Limassol, Cyprus. En zo stond de man als enige terecht in de correctionele rechtbank van Veurne.

“Een van de beste films”

“Het is duidelijk dat er een inbreuk werd gepleegd op de auteursrechten”, sprak de advocaat van Hot Marijke. “Dat filmpje werd gemaakt met een regisseur en professionele cameraman en kostte haar ook geld. En het was zelfs een van de beste filmpjes die gemaakt was. Die man betaalde er zelf 25 euro van om die te downloaden maar verspreidde die dan gratis op xHamster. Het filmpje haalde reeds 75.695 views. Dat zijn allemaal mensen die het daar gratis bekijken maar er niet voor betalen op haar site. Wij eisen 15.000 euro schadevergoeding forfaitair, ook voor de komende schade.”

Hot Marijke zelf vindt die schade niet overdreven. “Het is duidelijk dat ik hier inkomstenverlies heb geleden”, zegt ze. “Het is soms echt een plaag om dit tegen te gaan. Ik ben dan ook blij dat dit echt onderzocht wordt en hoop dat die man gestraft wordt. Hij wist maar al te goed dat het een beschermd werk was.”

Die mening is ook de procureur toegedaan. “Dit was een professioneel filmpje in die branche en duidelijk geen schimmige video gemaakt met een GSM. Het kan dan ook niet anders dat hij wist dat er hier auteursrechten op waren. Maar wat mij betreft is de opschorting als straf voldoende.”

Met kanon op mug schieten

S. en zijn advocaat Philip Dockx gaan resoluut voor de vrijspraak. “Men schiet hier met een kanon op een mug. Wij zeggen dat Hot Marijke net éxtra inkomsten heeft verworven door die video op xHamster: verschillende klanten van die portaalsite zullen zo wel uitgekomen zijn op haar eigen site. De schade die ze beraamt is er volgens ons dus niet of is zeer sterk overdreven. Bovendien stond ze ook met haar gekende naam in dat filmpje. En tot slot heeft ze zelf twee jaar lang niks ondernomen om die video offline te halen. Dat is erg dubbelzinnig. Mijn cliënt ziet hier erg van af, want hij is zeker geen fervent pornokijker maar heeft zich die 25 euro al ferm beklaagd.”

Vonnis op 5 november.

bekijk ook

Jonge vrouw lijdt aan bijzondere dwangneurose: “Ik ben geobsedeerd door seks, alleen 3 keer per dag porno kijken helpt”

Grootste pornosite ter wereld wil onze planeet redden met milieubewuste pornofilm

Jonge vrouw lijdt aan bijzondere dwangneurose: “Ik ben geobsedeerd door seks, alleen 3 keer per dag porno kijken helpt”

Jonge vrouw lijdt aan bijzondere dwangneurose: “Ik ben geobsedeerd door seks, alleen 3 keer per dag porno kijken helpt”