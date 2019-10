630 leerlingen geëvacueerd na brand in Kortrijkse school

Kortrijk - In Kortrijk zijn dinsdagmiddag 630 leerlingen van het RHIZO OLV Vlaanderen Lyceum geëvacueerd na een brand in de keuken van de school. Een leerling werd overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden.

De brand ontstond tijdens het bakken van frieten in de keuken van de school langs de Beverlaai. Omdat de personeelsleden het vuur niet zelf geblust kregen met brandblusapparaten en branddekens werd de brandweer verwittigd. Die was snel ter plaatse en had het vuur onmiddellijk onder controle.

De 630 leerlingen van de middelbare school werden ondertussen geëvacueerd naar de speelplaats. Omdat het weer niet te goed was, werden ze meteen verder begeleid naar de sporthal. Al snel konden de kinderen groep per groep terug naar de klas.

Een jongen voor wie de spanning wat te veel werd, voelde zich onwel worden. Hij werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is stabiel.

De brandschade in de keuken was beperkt, maar door het incident was er wel eten te kort. De leerlingen van het vijfde en zesde jaar kregen daarom toestemming om buiten school te gaan eten. Ondertussen werd de hotelschool van de scholengroep gecontacteerd om broodjes te voorzien.

De hinder in de school zelf was beperkt. In eerste instantie was er veel rook, maar in de refter en de gang was daar al snel niets meer van te merken.