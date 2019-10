Vrouw uit Ichtegem krijgt zes jaar cel voor brutale moordpoging met nekschot op ex: “Jij maakte mijn leven kapot, nu ik het jouwe”

Houthulst / Ichtegem - De 67-jarige Rita D. uit Ichtegem heeft zes jaar cel gekregen voor de moordpoging op haar ex-man L. L. Er was 12 jaar gevraagd. “Ik vind de straf correct, meer hoefde niet. Al ervaar ik wel nog dagelijks pijn”, reageert L. L.

De brutale moordpoging dateert van 17 april 2015, op de parking van het Vrijbos in Houthulst. L. ging er wandelen met zijn honden maar werd verrast toen de wagen van zijn ex Rita D., met wie hij al in 1999 na 25 jaar huwelijk uiteen ging, er stond. De echtscheiding verliep met veel geruzie over de verdeling van het huis en de betaling van 30.000 die Rita hem nog moest. Toen L. uitstapte kreeg hij meteen een kogel in de rug. Daarna kreeg hij nog een nekschot, terwijl Rita siste: “Jij maakte mijn leven kapot, nu ik het jouwe”.

De vrouw ontkende dat, maar daar maakte de rechter brandhout van. “Het is duidelijk dat ze alles gepland had”, sprak die. “Dat blijkt uit het feit dat ze haar revolvertje, door haar Fanny’tje genoemd, kort voor de feiten bij zich droeg in haar handtas. Bovendien heeft ze heel wat leugens verteld over die dag. Enkel en allemaal maar om een alibi te kunnen hebben als de feiten fataal waren geweest. Die man is ontsnapt aan een gewisse dood, het scheelde maar een haar.” De rechter hield wel rekening met haar bijna blanco strafblad en het gegeven dat de feiten meer dan 4 jaar geleden zijn.

Ondanks het feit dat de uitgesproken straf veel lichter uitvalt kan slachtoffer L. L. (68) er zich wel in vinden. “Voor mij had die 12 jaar niet gemoeten, daar word ik echt ook niet beter van”, zegt hij. “Maar de 6 jaar vind ik wel correct. Het is voor mij wel belangrijk dat ze toch íets nog zal moeten uitzitten in de gevangenis, om na te denken over haar daden. En het belangrijkste is dat de rechter geoordeeld heeft dat ze wel degelijk de bedoeling had om mij te vermoorden. Dat was wel erg duidelijk. Zelf denk ik nog vaak terug aan die dag of de momenten nadien, maar eigenlijk wil ik dat niet meer. Er zit nog een kogel in mijn rug maar die zit erg dicht bij mijn ruggengraat. Een operatie zou veel te riskant zijn want ik wil niet de rest van mijn leven in een rolstoel zitten. Gelukkig blijkt de kogel goed op zijn plaats te zitten, al moet ik opletten.”

Kanker

Rita D. zal dus nog een in de gevangenis moeten zitten, maar ontsnapte ook aan de onmiddellijke aanhouding. Haar advocaat had drie jaar cel gevraagd. “Rita is 67 jaar en overwon net kanker. Maar ze blijft wel patiënt. Als we die vrouw 12 jaar naar de cel sturen komt ze enkel weer uit tussen houten plankjes. Willen we dat écht? Nee toch?”, sprak ze.