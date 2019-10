Crisiscentrum lanceert opleidingspakket om leerlingen voor te bereiden op noodsituaties

Onder het motto ‘een verhoogde zelfredzaamheid begint op school’ heeft het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) dinsdag in de SKLO basisschool in Leuven het opleidingspakket BE-Ready gelanceerd om leerlingen te informeren over de risico’s op noodsituaties en hen de juiste reflexen aan te leren om de impact ervan te beperken.

Naast de opmaak van risico-analyses en het zich voorbereiden op het beheer van noodsituaties houdt het NCCN zich volgens directeur-generaal Bart Raeymaekers ook bezig met het informeren van de bevolking over mogelijke risico’s en het sensibiliseren over wat te doen in noodsituaties. Zo werd in 2016 de nationale campagne Risico-Info gelanceerd met de website risico-info.be en verschillende communicatiecampagnes waarin alle aspecten van weerbaarheid en zelfredzaamheid met betrekking tot risico’s en noodsituatie aan bod kwamen. “We focusten onder meer op nucleaire noodplannen en lanceerden tools zoals be.alert, waarop iedereen kan inschrijven en dat in geval van nood informatie verstrekt over wat er aan de hand is en richtlijnen over wat te doen”, aldus Raeymaekers.

De nieuwe campagne BE-Ready richt zich op basisscholen en wil kinderen al van jongs af aan leren wat te doen in een noodsituatie. Er werden aparte lessenpakketten uitgewerkt voor de eerste, tweede en derde graad van het basisonderwijs waarmee leerkrachten in de klas aan de slag kunnen. In de eerste graad leren leerlingen wat een noodsituatie is en hoe ze om hulp kunnen vragen, in de tweede graad hoe ze zich kunnen voorbereiden en efficiënt kunnen handelen, in de derde graad hoe ze anderen kunnen helpen en informatie zoeken. Voor kinderen tussen 8 en 12 is er ook een online game beschikbaar waarmee leerlingen thuis aan de slag kunnen met de leerstof. Al dit materiaal is gratis te verkrijgen bij het NCCN.