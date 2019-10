Iraanse Instagram-ster gearresteerd voor godslastering na Halloween-foto

Een Iraanse internetberoemdheid die bekendstond om haar griezelige uiterlijk en vele esthetische ingrepen is gearresteerd voor godslastering.

Sahar Tabar (22) is een bekende Instagram-ster, die geregeld foto’s van zichzelf op het sociale netwerk plaatste. In 2017 ging ze al eens viraal, toen verschillende media schreven dat ze meer dan 50 esthetische ingrepen had ondergaan “om zoveel mogelijk op Hollywood-ster Angelina Jolie te lijken”. Een verhaal dat ze later ontkende. “Het is allemaal Photoshop en make-up. Ik vind datgewoon leuk, het is mijn vorm van zelfexpressie, een soort kunst. Mijn volgers weten dat dit niet mijn echte gezicht is”, klonk het toen.

Recent plaatste Tabar beelden online waarin ze zichzelf had opgemaakt als een griezelige versie van Jolie. Foto’s die sommige mensen blijkbaar tegen de borst stootten, want de openbare aanklager ontving naar eigen zeggen “verschillende klachten” en opende een onderzoek. Tabar werd vervolgens door de Iraanse autoriteiten geïdentificeerd als Fatemeh K., en wordt nu beschuldigd van het aanzetten tot geweld, bederven van de jeugd, godslastering, beledigen van de islam en het verspreiden van haat.