Vlaams Parlement ontruimd na bommelding: begrotingsdebat stopgezet, gebouw blijft rest van de dag gesloten

Brussel - Het Vlaams Parlement is tijdens het debat over de begroting van de nieuwe Vlaamse regering ontruimd na een bommelding. Het debat wordt dinsdag niet meer hernomen, zodat de politie het gebouw met explosievenhonden kan doorzoeken. Mogelijk is er een link met een viering van het Koerdisch Instituut die om 16 uur zou doorgaan.

Foto: san

Op het moment van de bommelding werd een debat gehouden tussen de Vlaamse regering en de oppositie over de begrotingscijfers die maandag voorgesteld werd. Groen-fractieleider Björn Rzoska had het woord toen hij onderbroken werd door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Die was tien minuten eerder door de griffier op de hoogte gebracht en besliste dat iedereen naar buiten moest. “Het gebouw moet onmiddellijk ontruimd worden”, zei ze tegen haar collega’s.

“Ik heb overlegd met de Brusselse en met de militaire politie en we nemen deze melding ernstig”, zei Homans even later op het voetpad voor het parlement. Ook minister-president Jan Jambon (N-VA) zei dat een beslissing om te ontruimen “niet lichtzinnig genomen wordt”.

Parlement blijft dicht

De politie heeft een veiligheidszone ingesteld en zal het gebouw doorzoeken met explosievenhonden. Omdat dat een tijdje kan duren, is de zitting geschorst. Het debat zal dinsdag niet meer verdergezet worden: alle activiteiten voor de rest van de dag zijn afgelast en het gebouw blijft dicht.

Koerdische link

Volgens secretaris-generaal Martine Goossens sprak de persoon die de melding deed Engels en wordt er rekening gehouden met een link met een viering van het Koerdisch Instituut, die om 16 uur zou doorgaan in het gebouw.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: san

Foto: BELGA

bekijk ook

Waarom niet Bart De Wever, maar wel Jan Jambon minister-president wordt