Federale politie op zoek naar verdachte van aanranding in Brusselse parkeergarage

Brussel - De Federale Politie verspreidt dinsdag een opsporingsbericht op het verzoek van het Parket van Brussel om de dader van een aanranding in Brussel op te sporen.

Op woensdag 10 juli 2019, omstreeks kwart voor vijf in de namiddag, werd in Brussel een jonge vrouw het slachtoffer van handtastelijkheden in de Interparking “2 Portes” in de Waterloolaan. Een man wandelt rond in de parking. Op een bepaald moment kruist hij een jonge vrouw aan de betaalautomaten. Als zij naar de trappen wandelt om zich naar haar auto te begeven, volgt de man haar en komt hij vlak achter haar staan. Hij raakt haar aan en vlucht dan snel weg door de parking.

De dader is tussen de 35 en 40 jaar oud. Hij is tussen 1 meter 80 en 1 meter 85 lang en is mager gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtblauwe short, een lichtkleurig hemd, een grijze pet en zwarte sportschoenen. Hij had ook een zwarte rugzak bij zich. Herkent u deze dader of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 /30 30 0.

Getuigenissen kunnen ook worden gestuurd naar opsporingen@police.belgium.eu.