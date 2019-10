Was de wedstrijd van Real Madrid tegen Club Brugge de laatste druppel? “Gareth Bale heeft er genoeg van”

Gareth Bale en zijn relatie met Real Madrid. Het is een topic waar al veel inkt over gevloeid is. Dinsdag was dat alweer het geval in Spanje.

Niemand minder dan Guillem Balague schreef in de Madrileense krant AS een lijvig stuk over de Welshman. Balague volgt De Koninklijke al jaren op de voet en schreef enkele jaren geleden een biografie van Cristiano Ronaldo. Volgens de journalist is de intussen 30-jarige Bale het zat bij de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois.

De aanvaller leek vorige zomer weg te moeten bij Real wegens zijn slechte relatie met coach Zinédine Zidane. De Spaanse topclub vond echter geen bereidwillige tweede partij om het peperdure contract van Bale over te nemen, zelfs een Chinese transfer viel in het water, en dus bleef hij gewoon in Madrid. En plots speelde hij weer. Enkel in La Liga tegen Levante (geschorst) en Osasuna (geblesseerd) deed Bale niet mee dit seizoen. Hij scoorde in die periode twee keer tegen Villarreal en gaf een assist tegen Celta de Vigo.

Proud to play for this great club 🙌🏼 @realmadrid https://t.co/eAmZNUujIU — Gareth Bale (@GarethBale11) September 2, 2019

Er leek dus geen vuiltje aan de lucht, tot de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Bale werd naast de kern gelaten door Zidane terwijl hij enkele dagen eerder nog 90 minuten speelde tegen Atlético Madrid en in de eerste groepswedstrijd tegen PSG. De afwezigheid van de Welshman was een mysterie voor nagenoeg iedereen: geen blessure, geen nood aan rust…

Vier dagen later stond Bale ook gewoon weer in de basis tegen Granada, een wedstrijd waarin hij zijn tweede assist van het seizoen gaf.

Volgens Balague voelde Bale zich opnieuw boos en gefrustreerd, terwijl de aanvaller iemand is die zich graag belangrijk voelt bij een club. Wat ook zo was tijdens de eerste weken van het seizoen. Nu zou echter weer het ‘oude gevoel’ overheersen, van toen Zidane hem eerder sporadisch gebruikte bij Real. AS kopt dan ook: “Bale heeft er genoeg van”.

En nu?

Omdat Bale nog steeds geen afdoende uitleg heeft gekregen van Zidane voor zijn afwezigheid tegen Club Brugge, zou manager Jonathan Barnett intussen weer actief op zoek zijn naar een nieuwe club. Volgens Balague was de Europese match tegen blauw-zwart de “laatste druppel” en zou Bale voor het eerst sinds 2013 willen vertrekken bij Real. De Welshman zou zich “onjuist” behandeld voelen.

Balague voegde er nog aan toe dat Bale eigenlijk een Real-legende is wegens het winnen van onder andere vier Champions League-titels, een Spaanse titel, een Spaanse beker (met zijn winning goal) en vier WK’s voor clubs. “Maar het feit dat hij zo introvert is, maakt van hem een makkelijk doelwit. Bovendien is hij geen Spanjaard en lijkt hij afstandelijk”, klink het.

