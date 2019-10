Dakloze die behoefte doet en masturbeert in drukke winkelstraat riskeert celstraf

Archiefbeeld van de Kerkstraat in Blankenberge. Foto: credit

Blankenberge - Een dakloze man heeft zich voor de strafrechter in Brugge moeten verantwoorden voor openbare zedenschennis in Blankenberge. Hij riskeert zes maanden cel.

Op 30 juni deed Daniel D. (58) in de drukke Kerkstraat in Blankenberge op klaarlichte dag zijn gevoeg voor het oog van de voorbijgangers. De dronken dakloze draaide zich vervolgens om en begon te masturberen. Volgens het openbaar ministerie verklaarde hij achteraf aan de politie “dat hij het echt nodig had”.

De procureur vroeg dinsdag zes maanden cel voor D., die zich persoonlijk kwam verantwoorden in de Brugse strafrechtbank. “Ik had last van mijn darmen”, stelde hij. “Maar sinds twee maanden drink ik niet meer. Als ik dronken ben mag ik immers ’s nachts het opvangcentrum niet meer binnen.”

Daniel D. zorgde de voorbije zomer voor wel meer overlast in Blankenberge. Telkens deed de man zijn behoefte op straat. Hij werd al een vijftiental keer geïnterpelleerd voor openbare dronkenschap en in het verleden liep hij ook als veroordelingen op voor diefstal. De uitspraak volgt op 12 november.