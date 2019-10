De man die een seriemoordenaar zijn 93 slachtoffers laat tekenen: “Pizza en een schetsboek zijn de beste middelen”

Samuel Little (79) zegt dat hij 93 vrouwen heeft vermoord. Vrouwen die hij kort ontmoette en meteen doodde. Hun namen kent hij niet. De FBI gelooft hem en zet alle middelen in om namen te kunnen plakken op de 93 slachtoffers van Little. “Pizza en een schetsboek zijn de beste hulpmiddelen”, zegt James Holland, die Little al meer dan 700 uren ondervroeg.

Hij ziet eruit als een lief opaatje. Klein, gedrongen mannetje met een zachte stem. Maar daar moet je dwars doorheen kijken, om de moordenaar te blijven zien. Dat zegt James Holland, de man die bezig is Amerika’s ergste seriemoordenaar te ondervragen om zo veel mogelijk namen op zijn slachtoffers te plakken.

Samuel Little.

Twee jaar geleden is Samuel Little tot driemaal levenslang veroordeeld voor de moord op drie vrouwen. Hij zou nooit meer vrijkomen. Niemand zou nog naar hem omkijken. Of toch wel? Toen ranger James Holland Littles dossier las, raakte hij geïntrigeerd. Little had zijn drie slachtoffers in evenveel staten gemaakt. Waarschijnlijk waren er nog meer slachtoffers, dacht Holland. Maar hoe Little te laten bekennen?

Als iémand daarin kon slagen, was het Holland. Hij had al 19 moorden opgelost zonder dat de dader DNA of welke sporen dan ook naliet, laat staan dat er getuigen waren. Uiteindelijk hebben ze toch allemaal aan Holland bekend. Zou het weer lukken?

De juiste woorden: “Je bent geen verkrachter”

Holland mocht Little gaan interviewen in de gevangenis. “Hij begon meteen te raaskallen”, vertelt hij. “Hij schreeuwde dat hij geen verkrachter was. Waarom focuste hij daar zo op? Ik vond dat vreemd en dacht: ik speel zijn spel even mee. Ik zei: Je bent geen verkrachter. Maar wel een moordenaar. Little zweeg direct, keek me aan en knikte. Ik had hem juist gedefinieerd: geen verkrachter, alleen maar een moordenaar.”

Na de juiste definitie zei Little dat hij bereid was aan Holland alles op te biechten. Op één voorwaarde: de doodstraf moest worden omgezet in levenslang. De procureur was bereid, omdat wat hij in ruil zou krijgen de moeite waard was. “Ik deed het vooral voor de nabestaanden van de slachtoffers. 91 families, die eindelijk zullen weten wat met hun geliefde is gebeurd. Dat is belangrijk.”

LEES OOK. Seriedoder had ‘foute vrienden’: waarom Stephaan Du Lion (55) écht tegen de lamp liep

Ranger James Holland was blij, maar wist dat hij die 91 families niet mocht gebruiken bij Little. “Zo’n man krijg je niet over de streep met een oproep tot medeleven met de nabestaanden. Je moet hem in zijn valse waarde als moordenaar laten.”

Altijd hetzelfde type

Little is dan beginnen te vertellen. Over hoe hij het land is rondgetrokken en overal vrouwen vermoordde. Altijd hetzelfde type: prostituees of drugsverslaafden van wie hij zeker wist dat de politie niet te veel inspanningen zou doen om hun moorden op te lossen.

Op zijn proces in 2014. Foto: Photo News

Little wist niet dat de CIA meeluisterde om alles wat hij zei meteen te kunnen natrekken. Bij de eerstvolgende confrontatie was het al prijs. Little begon te vertellen over de moord op een prostituee in Ohio, wier lijk hij had gedumpt in een afvalbak op het einde van een parkeerterrein. De CIA tikte die gegevens in en meteen kwam het onopgeloste dossier van de moord op de prostituee Denise Brothers naar boven.

Fotografisch geheugen

Om helemaal zeker te zijn, toonde Holland de volgende keer een foto van Denise Brothers. Samuel Little lachte eens: “Haar naam heb ik nooit gekend. maar hoe ze eruitziet, ben ik nooit vergeten. Ze zitten allemaal hier opgeslagen”, zei Little en hij tikte eens tegen zijn voorhoofd. “Ik heb een fotografisch geheugen. Alle ‘meisjes’ staan op mijn harde schijf opgeslagen.”

De volgende keer bracht Holland een schetsboek mee. Little mocht zijn slachtoffers beginnen te tekenen. Hij vond dat oké. Maar eiste boter bij de vis. Of liever: pizza’s. Als Holland wilde dat Little tekende, dan moest hij in pizza’s voorzien.

Op veel van de gezichten hoopt de FBI nu een naam te plakken. Foto: EPA-EFE

Holland bracht pizza’s en Little begon te schetsen. En ondertussen vertelde hij. Hoe hij zich herinnerde dat één meisje een spleetje tussen haar tanden had, een ander een kunstgebit of een tatoeage op de linker dij, of een geboortevlek onder een oog, of een halsketting met een hartje droeg. Allemaal gouden tips voor de FBI om cold cases te kunnen heropenen.

De carrousel met foto’s van slachtoffers blijft maar draaien in het hoofd van Little. Als het hem past, zet hij de carrousel stop en tekent hij een gezicht. Op die manier zijn ondertussen al 50 slachtoffers geïdentificeerd.

LEES OOK. Van Dutroux tot de slachter van Bergen: dit zijn de Belgische seriemoordenaars