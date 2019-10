Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort in zuiden van Duitsland

Bij Zemmer, nabij de Duitse stad Trier, is dinsdag een gevechtsvliegtuig neergestort. Dat bevestigt de politie van Trier. Volgens de eerste elementen zou het gaan om een Amerikaans gevechtsvliegtuig.

Het toestel is volgens de burgemeester van het plaatsje Zemmer, dat niet ver van Trier ligt, neergekomen in een bosgebied. Volgens de lokale omroep SWR gaat om een F-16.

De politie bevestigt dat de piloot zich met zijn schietstoel in veiligheid kon brengen en naar het ziekenhuis is overgebracht. Er is nog niets meer bekend over de verwondingen van de piloot, of er nog andere slachtoffers zijn en hoe groot de schade is. Ook is nog niet duidelijk wat de crash heeft veroorzaakt, aldus de politie in een persbericht.

Omwonenden krijgen de raad de omgeving te vermijden.