Amokmakers riskeren toegangsverbod voor Oude Markt: “Je mag er zeker van zijn dat onze agenten ze zullen herkennen”

Leuven - Amokmakers die regelmatig in aanraking komen met de politie op de Oude Markt in Leuven, riskeren vanaf nu een toegangsverbod voor het uitgaanscentrum. Dat is een van de vele maatregelen die het stadsbestuur, politie en vzw Oude Markt invoeren om overlast te beperken.

“We hebben het dan niet over iemand die één keer betrokken raakt in een woordenwisseling, of één keer te zat is”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). “Het gaat over mensen die gekend zijn bij de politie en herhaaldelijk zwaarwichtige feiten plegen. Echte heethoofden die zich meermaals laten verleiden tot goedkoop geweld of andere feiten die niet door de beugel kunnen. Voor hen gaan we in de toekomst een plaatsverbod opleggen, en wordt de Oude Markt tijdelijk een no-gozone. Vergelijk het dus met een stadionverbod voor hooligans, maar dan op de Oude Markt.”

Vaste klanten

De maatregel is eigenlijk al langer mogelijk in het kader van de GAS-wetgeving, maar werd tot nu toe in Leuven nooit toegepast. Dat gaat nu dus veranderen. “Het gaat dan zeker niet om tientallen personen”, zegt korpschef Jean-Paul Mouchaers. “Het gaat om de echte ‘vaste klanten’. En dat maakt ook dat we er ook controle op kunnen voeren dat het plaatsverbod wordt nageleefd. Je mag er zeker van zijn: de personen die momenteel zo’n verbod riskeren, zijn er die we echt vaak tegenkomen en die goed gekend zijn bij al onze ploegen. Als we hen na het opleggen van zo’n verbod toch op de Oude Markt zien, riskeren ze meer straffen. ”

Het plaatsverbod of toegangsverbod is het opvallendste in een hele reeks maatregelen die stad, politie en ook de horeca-uitbaters zelf samen nemen om de overlast tot een minimum te beperken. “We werken al jaren intensief samen om het uitgaansleven veilig te houden”, zegt de korpschef. “Op drukke uitgaansnachten hebben wij maar liefst tien patrouilles op pad, waarvan ook één in burger die in direct contact staat met de horeca-uitbaters en dus heel snel ter plaatse kan gaan. Door die vele ploegen op de baan, kunnen we bij heel veel incidenten snel optreden en verdachten vatten. Dat gaan we uiteraard ook in de toekomst verderzetten.”

Iedereen binnen om 6 uur

Recent deden de burgemeester en rector van de KU Leuven Luc Sels nog een oproep om het openbaar domein vrij te krijgen van overlast op het moment dat kinderen ’s ochtends naar school gaan. De vzw Oude Markt geeft daar gehoor aan. Waar de burgemeester pleitte voor lege terrassen om 7 uur, gaat de horeca zelfs verder: “Wij engageren ons om vanaf 6 uur de activiteiten op de terrassen af te bouwen, ze op te ruimen en te borstellen. Onze klanten zullen we vanaf dan binnen houden. Ramen en deuren blijven zo veel mogelijk toe om overlast te vermijden”, aldus Erik De Rop van vzw Oude Markt.

Cafés die toch nog steevast de locatie van overlast of incidenten zijn en geen initiatieven nemen om dat in te dijken, riskeren een tijdelijke sluiting. Maar alle uitbaters ondertekenden de afspraak bij vzw Oude Markt. “Ik ben zeer tevreden met dit engagement, en dat dat ook van henzelf komt”, zegt burgemeester Ridouani. Verder komt er voor barmannen vanaf november ook een training ‘verantwoord serveren’, waarin ze leren om te gaan met klanten die al een glaasje te veel op hebben.

“Leuven is een aangename uitgaansstad. Daar zijn we trots op en dat willen we ook niet veranderen. Maar in de late uurtjes is er soms overlast. Je kan niet vermijden dat dat gebeurt, maar we willen het toch zo veel mogelijk tot een minimum beperken. Met deze initiatieven hopen we een belangrijke stap in de goede richting te zetten”, besluit Ridouani.