Inboedel van Thomas Cook België gaat onder de hamer

De volledige kantoorinboedel van de failliete reisorganisator Thomas Cook België wordt verkocht. Dat meldt veilinghuis Troostwijk, dat door de curatoren is aangesteld om de veiling te begeleiden.

Het veilinghuis gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor het kantoormeubilair en IT-materiaal uit de hoofdzetel in Zwijnaarde. De spullen worden eerst in loten onderverdeeld en vanaf vrijdag 11 oktober om 14 uur start online een veiling. Die zal duren tot 21 oktober. Op 17 oktober kan iedereen de goederen op het hoofdkantoor in Zwijnaarde gaan bekijken.

