Zó stoom je technische talenten klaar voor de toekomst

Wil je mensen overtuigen om een technisch beroep te gaan uitoefenen, dan is er veel meer nodig dan louter de voordelen ervan in de verf te zetten. “Ze moeten van jongs af aan heel concrete projecten kunnen uitvoeren waarbij ze de maatschappelijke impact van hun werk kunnen vaststellen”, vindt Liesbeth Schraepen, coördinator van Limburg STEM’t af!, een initiatief om technische profielen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Het is geen geheim dat er een groot tekort is aan technisch opgeleide mensen. Al jaren probeert de overheid op uiteenlopende manieren om jongeren, werkzoekenden én werknemers die openstaan voor een nieuwe uitdaging, in de richting van technische jobs te sturen. Met wisselend succes. De drempel blijft voor sommigen te hoog, terwijl de behoefte aan deze profielen nog toeneemt.

Onvoldoende

Een formule die wél werkt, wordt gehanteerd door Limburg STEM’t af!, een driejarig project met een duurzame ambitie om Limburgse techtalenten vlot te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. De methode waarmee succes wordt geboekt, is het creëren van nieuwe werkvormen die voortvloeien uit de samenwerking tussen technische scholen en bedrijven.

“We hebben vastgesteld dat mensen écht interesse krijgen in technische beroepen als ze concrete projecten kunnen uitvoeren die een duidelijke meerwaarde bieden”, zegt Liesbeth Schraepen, die Limburg STEM’t af! coördineert voor RTC Limburg, de organisatie die vanuit de T2-campus in Genk, instaat voor de doorstroming van talent in de vakdomeinen techniek en technologie. “Het is onvoldoende om gewoon te zeggen dat er veel toekomst zit in bijvoorbeeld het programmeren van robots. Als je daarentegen jongeren kunt laten werken aan een concrete toepassing, waarmee een bedrijf of zorginstelling nadien grote successen oogst, is de stap om daadwerkelijk een job in de sector te ambiëren, veel kleiner.”

Lees verder...

>

>

>