Bicky Burger krijgt kritiek door “degoutante” en “vrouwonvriendelijke” reclamecampagne: “Dit was niet onze bedoeling”

Het populaire hamburgermerk Bicky Burger krijgt forse kritiek op sociale media nadat het een reclamebeeld waarop een man een vrouw slaat, gedeeld had. “Degoutant”, schrijven meerdere mensen. Het bedrijf zelf zegt het niet vrouwonvriendelijk bedoeld te hebben.

“Fake bicky fwa?”, zegt de man op de afbeelding, terwijl hij een vrouw een mep in het gezicht geeft. Het is een campagne om duidelijk te maken dat een echte Bicky Burger in een groen doosje zit en niet in een wit, zoals op de afbeelding het geval is.

“Degoutant”

Er kwam meteen veel kritiek. Mannelijke en vrouwelijke gebruikers van Facebook noemen het “degoutant”, “gewelddadig” en “vrouwonvriendelijk”. “Wat een degoutante, platvloerse, goedkope campagne. Een Bicky eten staat blijkbaar gelijk aan huishoudelijk geweld of geeft je er blijkbaar het recht toe”, reageert iemand.

Ook andere gebruikers stellen zich vragen. “Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld”, reageert iemand. “Dit is wansmakelijk. Ik ga vanaf nu voor de fake Bicky.”

Doosjes op

Er zijn ook frituristen die reageren. Niet op de afbeelding, wel op de heisa rond de witte doosjes. “Ik heb dit jaar al driemaal zonder gezeten”, zegt er één. “Wij verkopen de echte Bicky’s, maar niet altijd in de officiële doosjes.”

Aan onze redactie reageert Bicky op de verontwaardiging. “Wij willen absoluut vrouwengeweld niet promoten en keuren dit ten strengste af”, zegt Bicky-marketeer Tom Stevens. “Eender welk geweld trouwens. Dit is dan ook niet de insteek van de post. Het objectief ligt op een ander terrein. Binnen de context van het merk, de doelgroep en het mediakanaal is het doel om te vertellen dat valse Bicky’s verkopen of kopen not done is.”

Het is niet de eerste keer dat Bicky Burger in opspraak komt. Het bedrijf pakte in 2016 uit met een reclame met een knipoog naar alzheimerpatiënten. “Om het halfuur een Bicky kunnen eten zonder schuldgevoel, toch één voordeel”, stond daarbij geschreven. Ook toen met veel kritiek als gevolg.