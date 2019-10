Kitten is doodsbang wanneer ze wordt gewassen, maar wordt al snel getroost door hond

Een kitten van 4 weken oud was doodsbang toen de dierenarts haar in een bad stak. Stephanie Vice (36) vond het diertje langs de weg, wellicht gedumpt door haar baasje. “Ik nam haar meteen mee naar mijn praktijk waar ik haar onderzocht en een bad gaf, maar ze was erg schuchter”, aldus Vice. Het was alleen Bodie de hond die de kitten tot rust kon brengen.