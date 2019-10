Baby slikt xtc-pil: 18 maanden cel voor vader

Nieuwpoort - Een 28-jarige man uit Nieuwpoort heeft 18 maanden cel gekregen wegens onverantwoord druggebruik in zijn eigen woning. De feiten dateren van september 2017. “Die man staat terecht voor druggebruik, maar met de verzwarende omstandigheid dat hij dat deed in aanwezig van minderjarigen”, sprak de procureur. “En dat zelfs op een totaal onverantwoorde manier. Zijn eigen dochtertje, toen 1 jaar oud, moest met verschijnselen van druggebruik opgenomen worden in het ziekenhuis. Wellicht slikte het kind een verloren xtc-pil die op het tapijt lag. In het ziekenhuis werden sporen gevonden van XTC waarna de dokter de politie verwittigde. Die man heeft kansen genoeg gehad.”

D.J. en zijn advocaat vroegen om een laatste kans. “Hij zit nu opnieuw zes maanden in voorhechtenis, maar is clean. Hij wil de gevangenis verlaten voor een residentiële opname en wil ook niet meer werken in de horeca om niet in de verleiding te komen. We moeten toegeven dat die man mentaal broos is. Hij heeft die dag wel goed gehandeld toen hij merkte dat zijn dochter vreemd reageerde en belde meteen zijn ex op en reed naar het ziekenhuis. Hij had nooit gedacht dat het iets met drugs te maken kon hebben.”

Het meisje is intussen drie jaar en stelt het goed. Ze herstelde volledig en zal normaal geen nadeel meer ondervinden van het slikken van de pil.