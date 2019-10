Wouter Devriendt stopt als CEO van Dexia

CEO Wouter Devriendt verlaat Dexia “om zijn internationale loopbaan een nieuwe wending te geven”. Dat meldt de restbank in ontmanteling in een persbericht. Bart Bronselaer neemt tijdelijk de leiding terwijl de zoektocht naar een opvolger loopt.

Devriendt volgde in 2016 Karel De Boeck op. Hij was toen al goed vertrouwd met het Dexia-dossier en was onder meer betrokken bij de instantie die de Griekse banken na de crisis weer op de rails moest helpen. Het mandaat van Devriendt liep nog enkele maanden.

De raad van bestuur dankt Devriendt voor “zijn engagement en de gedrevenheid waarmee hij de uitvoering van het geordende resolutieplan in een hogere versnelling heeft gezet”. Onder zijn leiderschap is de omvang van Dexia meer dan gehalveerd. “Keer op keer slaagde Wouter erin de verwachtingen te overtreffen ondanks de uitzonderlijk complexe uitdagingen die eigen zijn aan de ontmanteling van Dexia.”

Dexia is wat nog overblijft van de vroegere Dexia-groep, die in 2011 ontmanteld werd. Het toenmalige Dexia Bank België werd toen uit de groep gelicht en omgedoopt tot Belfius. De restbank Dexia is sindsdien bezig zichzelf af te bouwen.