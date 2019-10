Belgische commando’s leiden Nigerese militairen op

Een veertigtal militairen van het 2e Bataljon Commando’s is sinds begin september in Niger om daar militairen op te leiden. Dat heeft Defensie dinsdag gemeld. Bedoeling is om de kennis en de capaciteiten van de speciale eenheden van het Nigerese leger verder uit te breiden.

In totaal zijn ongeveer 80 manschappen van het “Mobile, education and training team” (METT), die instaan voor logistiek, medische bijstand en infrastructuur, ontplooid in Niger. Ze zullen tot begin december in de stad Maradi verblijven om er het speciaal interventieteam, bestaande uit 150 Nigerese militairen, op te leiden.

“We leiden hen op zodat ze zich in pelotons van 10 tot 30 personen kunnen verplaatsen”, aldus luitenant-kolonel Thierry Landas, commandant van het 2e Bataljon Commando’s, dat gevestigd is in Flawinne (Namen). “Het gaat voornamelijk om tactische opleidingen, en schietoefeningen en opleidingen eerste zorg. In een periode van veertien weken, zullen ze een sterke basis hebben met het oog op eventuele interventies.”

Kalasjnikov

De opleiding is aangepast aan de uitrusting van de Nigerese militairen, die voornamelijk Russische wapens hebben van het type kalasjnikov, en aan het feit dat Niger een moslimland is, aldus Landas nog.

“Voor ons is het een motiverende missie, en ze stelt ons in staat om efficiënt samen te werken met de Special Forces Group van Heverlee, die verantwoordelijk is voor opleidingen op internationale schaal”, klinkt het nog.

New Nero

De samenwerking tussen België en Niger is niet aan haar proefstuk toe. Sinds de lancering van de operatie New Nero eind 2017, zijn al 1.200 Nigerezen opgeleid in verschillende disciplines.

Niger is momenteel niet rechtstreeks in een conflict verwikkeld, maar het land wordt wel bedreigd door de instabiele situatie en de activiteit van terreurgroepen in buurlanden Libië, Algerije, Mali, Burkina Faso, Benin en Nigeria. Daardoor is het belangrijk dat het land zijn grenzen kan bewaken.