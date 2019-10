De boer is moe: “Ik begon voor het minste te huilen. Wat de mensen tegen me zeiden, deed er eigenlijk niet toe”

Middelkerke -

“Ik was kortaf. Gespannen. Ik begon voor het minste te huilen. En toen de melkprijs ook nog eens de dieperik in ging, wist ik: dit is de druppel. Dit gaat niet meer.” Melkveehoudster Katrien Goemaere getuigt over problemen waar veel boeren mee te kampen hebben: mentale uitputting, stress, burn-outs en zelfs paniekaanvallen.