Red Flames winnen ook tweede kwalificatiematch voor EK 2021

De Red Flames hebben ook hun tweede kwalificatiematch voor het EK 2021 gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen pakten de volle buit op het veld van Roemenië dankzij een afgeweken vrije trap van Laura De Neve. Op de eerste speeldag werd Kroatië al met duidelijke 6-1-cijfers ingeblikt.

De ploeg van Ives Serneels moest in de beginfase rekenen op doelvrouw Evrard en Biesmans om een Roemeense voorsprong te vermijden. Na een grote kans voor Wullaert was het Deneve die de score al vroeg opende. Haar vrijschop werd door niemand aangeraakt en botste in doel. De Roemenen lagen op de loer, maar een attent keepende Evrard konden ze niet verschalken.

Vroeg in de tweede helft dwarrelde ei zo na een voorzet van Philtjens binnen. Even later trapte Van Kerkhoven van dichtbij over. De voorsprong bleef zo krap, maar de thuisploeg slaagde er niet in de netten te doen trillen.

België staat met 6 op 6 aan de leiding in groep H. Zwitserland, dat evenveel punten telt, neemt het momenteel op tegen Kroatië. Op de eerste speeldag wonnen de Red Flames met 6-1 van de Kroaten. De winnaar van de poule stoot rechtstreeks door naar het EK, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De zes andere tweedes spelen barrages om de drie resterende tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.

In 2017 namen de Flames voor het eerst deel aan het EK. In Nederland sneuvelde België in de groepsfase. Voor het WK van dit jaar in Frankrijk konden de Flames zich niet plaatsen. Zwitserland versperde hen toen de weg.