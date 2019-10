Schade valt mee voor Antwerp en Steven Defour: 7 tot 10 dagen rust moeten volstaan

Laszlo Bölöni schoot zelf al in een kramp toen hij Steven Defour tegen Standard zag uitvallen. Het ging om een hamstringblessure, en hij vreesde dat hij zijn nieuwe sterkhouder een week of zes zou moeten missen. Zo ernstig was het gelukkig voor trainer en speler niet. De resultaten van de onderzoeken wezen uit dat de 31-jarige middenvelder maar een heel klein scheurtje opliep, waardoor zeven tot tien dagen rust zouden moeten volstaan.