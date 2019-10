Ondervoorzitters Cindy Franssen en Griet Smaers nemen tijdelijk over van Wouter Beke bij CD&V

CD&V-ondervoorzitters Cindy Franssen en Griet Smaers nemen de fakkel over van Wouter Beke, minister van Welzijn in de nieuwe Vlaamse regering, tot er een nieuwe voorzitter verkozen wordt. Dat meldt de partij dinsdagavond.

Cindy Franssen (43) is Europees Parlementslid van de partij en Griet Smaers (42) is schepen in de Antwerpse gemeente Geel. De ondervoorzitters vormden eerder een tandem, onder andere bij het Innesto-vernieuwingscongres, en maken beiden deel uit van ‘de groep van 12’ (de zogenaamde 12 apostelen). Ze werden door de Algemene Vergadering van de partij aangeduid tot interim-voorzitters en worden belast met de dagelijkse leiding van de partij, de start van de uitvoering van de aanbevelingen van de ‘groep van 12’ en de organisatie van de voorzittersverkiezingen.

Gewezen voorzitter Wouter Beke gaf aan geen kandidaat te zijn om zichzelf op te volgen, en dus is het afwachten wie zich wel kandidaat zal stellen. Alle kandidaturen moeten binnen zijn tegen 21 oktober. “De algemeen voorzitter moet de vernieuwing van de partij kunnen belichamen. Een kandidaat-algemeen voorzitter moet zich ook engageren om de partij te vernieuwen op basis van het rapport van ‘de groep van 12’ zowel met betrekking tot de structuur, de werking, de communicatie als het inhoudelijk discours”, meldt de partij in een persbericht.

De stemming, tussen 28 oktober en 17 november, gebeurt online of per brief. Op 18 november worden de resultaten bekendgemaakt. Als geen van de kandidaten de vereiste 50 procent van de stemmen haalt, volgt tussen 20 november en 5 december een nieuwe stemronde met de twee best gerangschikte kandidaten. De resultaten worden op vrijdag 6 december bekendgemaakt.

Griet Smaers. Foto: mto