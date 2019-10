Jackpot! Brit wint 190 miljoen euro met EuroMillions, ook Belgen bij de winnaars

De goudkoorts bereikte de voorbije dagen een hoogtepunt in ons land, maar het heeft niet mogen zijn. Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk won dinsdagavond de jackpot van EuroMillions en mag zich in één klap 190 miljoen euro rijker noemen. Er waren ook drie Belgische winnaars, maar slechts in rang 3 (5 cijfers en 0 sterren juist), goed voor een bedrag van elk 24.862 euro.

Er werd met grote spanning uitgekeken naar de trekking, want 190 miljoen euro is de gigantische som geld die door de deelnemende landen als het maximumbedrag werd vastgelegd voor EuroMillions. Vermits de voorbije vier trekkingen geen winnaar opleverden, moest er ditmaal wel één zijn. Als er dinsdagavond niemand met 5 cijfers en 2 sterren geweest zou zijn, had dus iemand in rang 2 of rang 3 de jackpot gewonnen. Maar zover kwam het niet: de winnaar bevond zich wel degelijk in rang 1.

Vrijdag verloopt de trekking weer met het basisbedrag van 17 miljoen euro.