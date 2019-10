De vele minnaressen en het te perfect alibi in gruwelijke moordzaak: “Ze willen mij dit in de schoenen schuiven”

Wervik / Brugge -

Over zijn vele minnaressen, zijn – misschien wel té – perfecte alibi en zijn bizarre gedrag in de uren na de moord. Voorzitter Antoon Boyen heeft Daniel Deriemacker (38) dinsdag drie uur lang stevig op de rooster gelegd over de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35). Maar de beschuldigde zelf bijt van zich af en blijft alles ontkennen. “Blijkbaar weten andere mensen veel meer over mij dan ikzelf.”