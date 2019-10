Geel hesje Bettina over haar stormloop op paleis: “Ik wilde de koning vragen of hij dit normaal vindt”

De gele hesjes leken helemaal weggedeemsterd, maar met één welgemikte stunt heeft Bettina (31) uit Sint-Truiden daar verandering in gebracht. Op haar hakken rende ze naar het koninklijk paleis om koning Filip een geel hesje af te geven. Zo ver geraakte ze niet. “Ik wilde aan de koning vragen of hij het normaal vindt dat politici spelletjes spelen op hun telefoon.”

Het was haar bedoeling om media-aandacht te krijgen voor de gele hesjes in België. Missie geslaagd. Maandag liep Bettina – haar achternaam heeft ze liever niet in de krant – voorbij de barricades aan ...