Hij zal het zelf nooit toegeven, maar Frank Vercauteren is bij Anderlecht uit op revanche

Frank Vercauteren (62) maakte gisteren officieel zijn comeback bij Anderlecht. De ‘Kleine Prins’ is terug in het Astridpark, gedreven door revanchegevoelens. Zelf zal Vercauteren het nooit toegeven, maar hij wil zich nog eens bewijzen als Anderlecht-coach nadat het oude bestuur hem in 2007 op een weinig propere manier ­ontsloeg. “Ik keer ook terug om ­persoonlijke redenen.”