Michèle De Bruyne opgetogen met cadeautje van Kevin

Terwijl manlief zich afbeult in Manchester om na de interlandbreak weer op het veld te staan, was Michèle Lacroix – mevrouw Kevin De Bruyne – gisteren even in Kevins geboortestreek. In kunstgalerie The Boutique in Sint-Martens-Latem werd het kunstwerk onthuld dat KDB zijn vrouw voor hun tweede huwelijksverjaardag heeft geschonken.

Het heet Michèle en beeldt mevrouw De Bruyne uit in kleurrijke stukjes glas. Het werk is van de Vlaamse kunstenares Isabelle Scheltjens, die internationaal furore maakte met een bijzondere techniek van glass fusion, het verwerken van kleine stukjes glas tot een pointillistisch geheel. “Ik was benieuwd naar het resultaat en ik ben er blij mee”, zegt Michèle. Het werk is op maat gemaakt voor hun woonkamer in hun huis in Bolderberg. “Nu moet ik iets verzinnen om Kevin te geven bij onze derde huwelijksverjaardag”, zegt Michèle. “Maar het hoeft niet per se een kunstwerk te zijn. Het is het gebaar dat telt.”