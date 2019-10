E19 volledig afgesloten door gekantelde vrachtwagen met ontvlambare vloeistof: gemeentelijk rampenplan afgekondigd

Na een moeizame ochtendspits dinsdag verloopt ook de verkeerssituatie woensdagochtend met de nodige problemen. Door een gekantelde vrachtwagen met ontvlambare vloeistof is de E19 Brussel-Bergen volledig afgesloten in Maisières, het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Door ongevallen in Kruibeke en op de Antwerpse ring ondervindt ook het verkeer richting Antwerpen hinder.

Een vrachtwagen reed woensdagochtend omstreeks 5.30 uur in op werken op de E19 Brussel-Bergen ter hoogte van Maisières. De vrachtwagen kantelde, en verloor een potentieel ontvlambare (maar niet-toxische) vloeistof die nog steeds weglekt. De snelweg werd daarop - minstens tot het begin van de namiddag - in beide richtingen afgesloten, er is een veiligheidsperimeter ingesteld. De brandweer heeft absorberend schuim aangebracht, aldus de politie. Er worden woensdag grote verkeersproblemen verwacht: bestuurders krijgen de raad de plaats van het incident te mijden, er zijn omleidingen ingelegd.

Naar Parijs is een omleiding ingelegd via de uitrit Bergen-Oost naar de R5a naar Bergen. Naar Brussel worden bestuurders gevraagd de snelweg te verlaten via de afrit Nimy-Maisières naar de N552, in de richting van Obourg. De N6 is eveneens gesloten in beide richtingen tussen de kilometerpalen 50 en 51. Het aanbevolen traject vanuit Brussel naar Frankrijk is de A8/E429.

De stad Bergen heeft in de loop van de ochtend ook het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Uit voorzorg raadt de stad de bewoners en de automobilisten in de buurt aan ramen en deuren gesloten te houden en de verluchting uit te schakelen in de woningen en de auto. De betrokken zone situeert zich van het Violette-kruispunt in Nimy tot aan het kruispunt van de Rue Grande met de Rue des Épinois in Maisières.

Rond Antwerpen

Door een ongeval in Antwerpen-Noord zijn dan weer twee rijstroken versperd op de Antwerpse ring, en door een ongeval in Kruibeke zijn ook op de E17 richting Antwerpen versperd. Ook daar is een omleiding ingelegd.