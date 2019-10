Dejan Veljkovic wil opnieuw aan de slag als voetbalmakelaar: “Er zijn al een aantal goede contacten geweest”

Dejan Veljkovic, spilfiguur in de zaak rond sportieve en financiële fraude in het voetbal, wil weer aan de slag als spelersmakelaar. Exact één jaar na het losbreken van het grootste voetbalschandaal in België. Dat verklaarde zijn advocaat Kris Luyckx aan de VRT.

“Mijn cliënt is intussen toch opnieuw in het parcours opgedoken, denk ik”, aldus zijn advocaat Kris Luyckx. “Hij heeft toch alleszins de intentie om in de komende weken of maanden zijn activiteiten als voetbalmakelaar weer op te nemen. En ik heb begrepen dat er ook al een aantal goede contacten zijn geweest, niet alleen in België maar ook in het buitenland.”

Veljkovic is nochtans één van de spilfiguren in operatie Propere Handen. Als spijtoptant hielp hij het gerecht met onthullende verklaringen over alle wantoestanden in het voetbal, in ruil voor forse strafvermindering. Hij sloot een deal dat hij er in het gerechtelijk onderzoek afkomt met vijf jaar met uitstel, een geldboete van 80.000 euro met uitstel en een verbeurdverklaring van alle illegaal verworven geld. In ruil moest hij - als spijtoptant - onthullende en oprechte verklaringen afleggen. Die verhoren zijn nu achter de rug en dus wil Veljkovic weer aan de slag. Nochtans werd hij door de voetbalbond voor de komende 10 jaar geschorst.

“Meneer Veljkovic is nooit aangesloten geweest bij de voetbalbond als makelaar, en kan als dusdanig ook nooit gesanctioneerd worden”, weet Luyckx. “Ondertussen is er voor hem ook niet onmiddellijk een probleem: hij heeft ook in het buitenland heel wat werkzaamheden, en dat kan hij ondertussen gewoon verderzetten.”