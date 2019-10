Opnieuw plofkraak in Limburg: geldautomaat uit muur geslingerd

Kermt -

Dinsdagnacht rond 2.40 uur is een plofkraak gepleegd op de geldautomaat van een BNP Paribas Fortis-kantoor aan de Diestersteenweg in Kermt bij Hasselt. De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad is momenteel nog met een buurtonderzoek bezig. Ook de ontmijningsdienst van het leger DOVO is nog ter plaatse. Bij de plofkraak raakte niemand gewond. Volgens BNP Paribas Fortis is er geen buit gemaakt.