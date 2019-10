Cathérine Moerkerke keert terug naar ‘VTM Nieuws’

Ruim zes jaar nadat Cathérine Moerkerke (42) als anker stopte bij ‘VTM Nieuws’ keert ze terug. Ze zal zowel ’s middags als ’s avonds te zien zijn, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De voorbije jaren focuste Moerkerke zich op reportagewerk voor onder meer ‘Telefacts’. ‘Cathérine heeft de voorbije jaren een erg mooi journalistiek parcours gereden, maar we willen haar nu weer inzetten als nieuwsanker’, zegt hoofdredacteur Klaus Van Isacker tegen Het Laatste Nieuws. ‘Freek Braeckman is druk in de weer met repetities voor ‘Beat VTM’ en Birgit Van Mol heeft de handen vol met Rode Neuzen Dag. Dat zorgt voor extra druk op de schema’s van onze nieuwsankers. Cathérine is dus meer dan welkom in ons ankerteam’.

De terugkeer van Moerkerke komt er na het vertrek van voormalig nieuwsanker Elke Pattyn, dat er een jaar na de perikelen op de nieuwsredactie van VTM kwam. In september vorig jaar uitten dertien VTM-journalisten in een scherpe mail aan de ­­di­rectie hun bezorgdheid over de kwaliteit van het VTM-nieuws. Die mail lekte uit in De Morgen, de krant die tot dezelfde mediagroep behoort als VTM Nieuws (het fusiebedrijf tussen De Persgroep en Medialaan, intussen omgedoopt tot DPG Media).

De verantwoordelijkheid voor de journalistieke malaise werd in de mail impliciet gelegd bij toenmalig hoofd­redacteur Nicholas Lataire, die al enige tijd in een conflict was verwikkeld met directeur Informatie Kris Hoflack. De dertien onder­tekenaars van de mail werden daardoor tot het kamp-Hoflack gerekend. De bekendste namen waren Elke Pattyn, Jan De Meulemeester en Julie Colpaert.

Dit voorjaar werd Lataire gepromoveerd tot adjunct-directeur bij News City, de samengevoegde redactie van (onder meer) Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Hij werd als hoofdredacteur opgevolgd door oudgediende Klaus Van Isacker.