Frankrijk kan ook niet rekenen op Kylian Mbappé voor twee cruciale interlands

Kylian Mbappé is out voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk in en tegen IJsland (11/10) en thuis tegen Turkije (14/10). De PSG-aanvaller is onvoldoende hersteld van een dijblessure. Dat heeft de Franse voetbalbond dinsdagavond bekendgemaakt.

Bondscoach Didier Deschamps ziet zo het rijtje geblesseerden groeien. Hij kan evenmin beroep doen op doelman en aanvoerder Hugo Lloris, middenvelder Paul Pogba en verdediger Léo Dubois.

Mbappé sukkelt sinds eind augustus met de blessure. Maandag voegde hij zich nog bij Les Bleus in Clairefontaine (nabij Parijs), maar na overleg met de speler en arts Franck Le Gall werd uiteindelijk beslist hem opnieuw ter beschikking te stellen van Paris Saint-Germain.

In de selectie wordt Mbappé vervangen door Alassane Pléa. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach, koploper in de Bundesliga, werd tot dusver één keer geselecteerd voor Les Bleus.

Frankrijk is in Groep H na vijf wedstrijden ongeslagen. Turkije doet echter niet onder voor Les Blues. De Fransen spelen donderdag eerst in IJsland, dat selchts drie punten minder heeft, en maandag ontvangen ze in eigen huis de Turken.