Is de Talentenfabriek de oplossing voor knelpuntvacatures?

Nog even en ze kan aan de slag als procesoperator. Indhira Gonzalez (28) uit Temse is een van de al honderden kandidaten die via een 'bad' van Talentenfabriek doorstromen naar een technische job.

In Talentenfabriek bundelen de partners Stad Antwerpen, VDAB, Provincie Antwerpen, Co-valent, FTMA en VIBAM hun expertise, mensen en middelen om oplossingen te vinden voor het tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten en het groeiend aantal knelpuntvacatures op de Antwerpse arbeidsmarkt. Via een techniek-, chemie- of farmabad zetten ze trajecten op poten om werkzoekenden naar jobs als onder meer elektromechanisch monteur, onderhoudstechnicus of procesoperator te leiden.

Indhira Gonzalez zit momenteel in haar opleiding tot procesoperator via zo'n chemiebad. De theorie via VDAB wisselt ze af met praktijk bij ACTA in Brasschaat, het opleidingscentrum voor Techniek en Automatisering. In mei is ze met de opleiding gestart, in november loopt die af.

Andere achtergrond

“Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd, maar was altijd al geïnteresseerd in chemie en wetenschappelijk werk”, begint Gonzalez. “Ik wilde daarom graag een bachelor chemie volgen, maar slaagde niet voor de testen. Een mooi alternatief was de opleiding tot procesoperator bij VDAB. Op die manier kan je toch in de sector aan de slag. Na enkele infosessies en het afleggen van basistesten, mocht ik starten met het chemiebad.”

“Het traject is al vlot verlopen. Omdat ik een totaal andere achtergrond heb, had ik er aanvankelijk toch wat schrik voor of ik wel zou kunnen volgen. Maar dat is nu weggeëbd. Ze zorgen voor heel goede ondersteuning en je kunt alles zo vaak vragen als je wil als je iets niet goed begrijpt. Iedereen helpt ook mekaar. Mijn ervaringen zijn alleen maar positief“, getuigt ze.

Teamplayer

“Het techniek- en chemiebad dienen als oriëntering en screening om te zien of het potentieel en leervermogen aanwezig zijn en de kandidaten de juiste attitude hebben”, vertelt Katrien Didden van Talentenfabriek. “Bij het farmabad ligt dat anders. Hiervoor screenen we vooral op de basiscompententies omdat er heel wat strikte regels en procedures komen bij kijken.”

Lees verder:

>

>

>