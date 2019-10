Trieste beelden: stierven elf olifanten omdat ze kalfje wilden redden?

Het aantal olifanten dat om het leven kwam in een waterval in een nationaal park in Thailand, is intussen al opgelopen tot elf. De dieren stierven vermoedelijk omdat ze een kalfje uit hun kudde wilde redden, zeggen experts.

Afgelopen zaterdag werden zes dode olifanten ontdekt in het Khao Yai Nationaal Park, gelegen in de noordoostelijke provincie Nakhon Ratchasima. Onder de doden ook een driejarig kalfje, zo meldden de lokale autoriteiten.

Na een zoektocht met een drone werden intussen nog vijf dode olifanten aangetroffen nabij de beruchte waterval Haew Narok, letterlijk vertaald als “de waterval van de hel”. Ook in 1992 stierven er al eens acht olifanten. “We vermoeden dat de dieren de rivier probeerden over te steken toen het noodlot toesloeg”, zegt parkmedewerker Badin Chansikram. “Vermoedelijk is een van de kleine olifanten uitgegleden en zijn de volwassen dieren zelf in de problemen gekomen door de stroming.”

Emotionele tol

Twee andere olifanten, die vastzaten op een rots, konden worden gered. Nadat ze eten hadden gekregen, waren ze opnieuw sterk genoeg om op eigen kracht het bos in te trekken. Of de dieren lang zullen overleven, is maar zeer de vraag volgens experts, want olifanten vertrouwen op grote kuddes. Zowel voor bescherming als voor het vinden van voedsel. Het incident zal ook een emotionele tol eisen. Van olifanten is bekend dat ze tekenen van rouw vertonen na overlijdens in de kudde.

In het Thaise park leven ongeveer 300 wilde olifanten. Het is een zeer populaire bestemming voor toeristen. In heel Thailand zijn naar schatting nog zo’n 7.000 Aziatische olifanten, de helft daarvan leeft in gevangenschap.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE