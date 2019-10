Ex-vriendje duikt vlak voor huwelijk op om bruid te smeken “niet te trouwen”

Een Colombiaanse man wil verhinderen dat zijn ex-vriendin in het huwelijksbootje stapt en neemt daarvoor wanhopige maatregelen terwijl ze al op weg is naar de kerk. Hoewel hij de omstanders - die hem bemoedigend toejuichen - voor zich heeft gewonnen, is de blozende bruid niet overtuigd. Het tafereel kon zo uit een romantische film zijn weggelopen, maar dan zonder happy end, althans voor de verliefde man op de motorfiets.