Ivan Santini verteert in China de breuk met Anderlecht: “Nooit het gevoel dat ik het niveau onder Kompany niet aankon”

Anderlecht verkocht Ivan Santini (30) eind juli voor vijf miljoen aan het Chinese Jiangsu Suning. De Kroaat – vorig jaar goed voor zestien goals – was technisch te beperkt voor het systeem-Kompany. Alleen heeft RSCA nu problemen om doelpunten te maken. Vanuit China blikt Santini terug op een bewogen zomer. “Anderlecht had Hein nooit mogen ontslaan.”

Het is middag in China als Ivan Santini zijn gsm opneemt. Zijn dochter Ivana loopt te kirren op de achtergrond. “Ik woon hier met mijn gezin in een hotel”, zegt Santini. “Alles is perfect geregeld. We ...