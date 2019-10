Stad Genk wil overlast door everzwijnen aanpakken

Genk - Het schepencollege van Genk heeft preventieve maatregelen aangekondigd om de overlast door everzwijnen op het Genkse grondgebied te beperken, met onder meer populatiecontrole en een groepsaankoop van everzwijnbestendige draad. Zo gaat de stad grote boscomplexen verpachten voor jacht en wordt in de meer bevolkte omgeving van Bret, Oud-Waterschei en Sportbos onderzocht of er in het gebied everzwijnen kunnen gevangen worden in kooien.

De stad Genk kampt al langer met de overlast van everzwijnen, maar de afgelopen maanden zijn heel wat everzwijnen via de Stiemervallei gemigreerd vanuit het zuiden van de stad naar de groene wijken en de buurt van het Sportbos. Dat gebied bestaat uit een beekvallei met bossen, veel particuliere eigendommen en het druk bezocht recreatiegebied Sportbos.

De stad pakt naar eigen zeggen uit met een Vlaamse primeur door de komende weken een stadsbrede groepsaankoop voor afsluitingen met everzwijnbestendige draad op poten te zetten. “De achtertuin van de meeste percelen is meestal niet of slecht dichtgemaakt. Zo hebben everzwijnen vrij spel om voedsel te zoeken in de tuinen”, zegt Toon Vandeurzen (CD&V), schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid. “Een vaste draad over de breedte van het perceel lost al heel veel problemen op.”

Op het vlak van populatiecontrole vindt in het gebied Zonhoverheide en Delweg later dit jaar opnieuw een drukjacht plaats, terwijl voor andere grote boscomplexen in beheer van de stad jachtvergunningen voor het einde van het jaar nog worden verpacht. De preventieve maatregelen dienen als aanvulling op de eerder genomen initiatieven van het Agentschap Natuur en Bos en de aanpak in het bosgebied Zonhoverheide.