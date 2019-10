Al 300 klachten over reclame voor Bicky Burger: “Enorm veel”

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame heeft al een 300-tal klachten ontvangen over de reclamecampagne van hamburgermerk Bicky Burger op sociale media. “In verhouding tot andere campagnes zijn dat er enorm veel”, zegt JEP-voorzitter Piet Moens woensdagochtend.

Dinsdag ontstond op sociale media grote ophef over het nieuwe campagnebeeld van Bicky Burger. Daarop is een man te zien die een vrouw een vuistslag geeft omdat zijn Bicky Burger niet in het juiste doosje zit. Inmiddels is de campagne niet meer te zien op de sociale kanalen van Bicky Burger.

De JEP-voorzitter begrijpt de verontwaardiging. “Geweld in reclame is uit den boze. Dat staat in de code van de internationale Kamer van Koophandel.” Naast de vele klachten van gewone burgers, dient ook Brussels minister voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) klacht in bij de JEP, en haar Waalse collega en partijgenote Christie Moreale bereidt eenzelfde stap voor.

JEP-voorzitter Piet Mons verwacht dat nog meer klachten zullen binnenkomen, maar noemt het huidige aantal al “enorm veel”. Voor de reclamecampagne voor de website RichMeetBeautiful.be van september 2017, die ook niet in goede aarde viel bij de publieke opinie, liepen bijvoorbeeld zo’n 200 klachten binnen.

Momenteel zoekt de JEP uit wie de afzender is van de campagne. Als die in het buitenland ontwikkeld werd, moet de reclamewaakhond van het betrokken land de klachten behandelen. Blijkt het om een Belgische adverteerder te gaan, zal de JEP zich erover buigen. Binnen de tien dagen moet dan beslist worden om de campagne te laten aanpassen of de verspreiding volledig stop te zetten.

Ook minister noemt campagne “schandalig en onverantwoord”

Ook het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen gaat na of de reclame onder de toepassing van de Genderwet valt, die het aanzetten van geweld tegen vrouwen strafbaar stelt. Dat zegt kersvers federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V). Zij vindt de campagne “schandalig en onverantwoord”.

De minister zelf is alvast ook niet te spreken over de reclame. “Het leed van mensen wordt misbruikt voor commerciële doelen. Partnergeweld wordt hierdoor volledig gebanaliseerd, terwijl het nog steeds een zeer aanwezige problematiek is in België”, vindt Muylle. Rond de 120 Belgen per dag doen aangifte van partnergeweld - zowel fysiek als psychisch geweld. In de meeste gevallen zijn de daders mannen en de slachtoffers vrouwen. In 2016 registreerde de politie 26.643 aangiftes voor intrafamiliaal geweld.

Muylle belooft het thema partnergeweld hoog op de agenda te houden. Tijdens de voorbije legislatuur was het een prioriteit binnen het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld. “Mijn diensten werken vandaag aan de voorbereidingen voor een nieuw actieplan, waarmee de volgende regering hopelijk snel aan de slag kan”, aldus de CD&V-politica.