Koppel doet erg schattige ontdekking onder hun terras: “Hier is nummer 2”

Een koppel uit het Canadese Ontario deed onlangs een wel erg schattige ontdekking onder hun terras: een nest piepkleine vosjes. Ze riepen de hulp in van een wildbeheerder om de pups voorzichtig en één voor één uit hun schuilplek te vissen. De man stak de vosjes in een open doos, waardoor hun mama ze even later weer kon oppikken om een nieuw, veilig plekje te zoeken.