OCAD wil Belgische jihadisten terughalen nu Turkije oorlog met Koerden plant: “Anders verdwijnen ze misschien. En wat dan?”

Brussel -

De discussie of we de Belgische jihadisten wèl of niet moeten terughalen is “een hoogst dringende aangelegenheid”, zegt Paul Van Tigchelt, baas van OCAD - het orgaan dat de dreiging in ons land analyseert. Zeker nu Turkije sinds vanochtend staat te drummen om de oorlog tegen de Koerden te starten. “Als we ze hier berechten, hebben we tenminste controle. Anders riskeren ze in de natuur op te gaan. En wat dan?”