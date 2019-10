Legendarisch kasteel staat te koop: wat zich achter de muren afspeelde, is verre van sprookjesachtig

140 hectaren Belgische geschiedenis staan te koop in Waterloo. Daar doet zakenman Jean-Marie Delwaert (80) het kasteel van Argenteuil weer van de hand. Argenteuil was het verbanningsoord van Leopold III en Lilian Baels, en staat vol met meubels die ze van koning Boudewijn stalen. Na 15 jaar verkoopt Jean-Marie Delwaert het kasteel weer. Benieuwd of Poetin zich opnieuw meldt als koper.