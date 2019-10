Koper gevonden voor Britse Thomas Cook-winkels

Na het faillissement van de Britse touroperator Thomas Cook, is er nu een koper gevonden voor de 555 winkels. Die worden overgenomen door Hays Travel, berichten Britse media. Financiële details zijn niet bekend.

Hays Travel is de grootste onafhankelijke reisorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, met zetel in Sunderland. De winkelpanden zijn verspreid over het hele land. Hays Travel zou ook al 421 voormalige medewerkers van Thomas Cook hebben in dienst genomen en plant nog meer aanwervingen, schrijft Sky News. Volgens BBC zouden tot 2.500 jobs gered kunnen worden. Door het faillissement van Thomas Cook verloren 9.000 mensen hun job in het Verenigd Koninkrijk.