Wil je dit jaar toch nog genieten van de woonbonus? Met dit trucje kan het

Wie op zoek is naar een woning heeft toch nog een manier om van de interessante woonbonus te genieten: door zijn huis te kopen via Biddit, het online verkoopplatform van de notarissen. “Deze verkoopdossiers zijn immers al volledig compleet.”

De banken waren begin deze week nog glashelder: wie vandaag een huis koopt, komt niet langer in aanmerking voor de woonbonus, die eind dit jaar wordt afgeschaft. Het papierwerk voor het afsluiten van een hypothecair krediet én het samenstellen van de verschillende aktes door de notaris neemt immers ongeveer 3 maanden tijd in beslag.

Maar voor mensen die koste wat het kost van de woonbonus willen profiteren, hebben de notarissen nu toch nog een oplossing. Het gaan dan om verkopen van woningen via Biddit, het online verkoopplatform van de notarissen.

“Wie via Biddit de komende dagen een huis vindt én koopt, heeft een enorme voorsprong omdat het koop- en verkoopdossier door de betrokken notaris al volledig is samengesteld, denk aan alle attesten die moeten worden voorgelegd”, zegt Bart Azare van Fednot, de federatie van het notariaat. “Dat betekent dat koper en verkoper binnen een paar weken de koopakte al kunnen ondertekenen, waardoor je als koper nog recht hebt op de woonbonus.”

Hetzelfde geldt voor de traditionele openbare verkopen die notarissen organiseren. “Ook bij deze verkopen is het dossier grotendeels klaar, waardoor je een enorme tijdwinst boekt waardoor de definitieve verkoop nog dit jaar rond geraakt”, bevestigt notaris Bart Van Opstel, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Hij waarschuwt wel dat dit vooral opgaat voor de vrijwillige verkopen, “gerechtelijke openbare verkopen nemen vaak meer tijd in beslag.” En kopers informeren zich best ook goed over de juiste stand van een bepaalde openbare verkoop. “Wanneer het tot een tweede zitdag komt, gaat daar immers ook tijd overheen”, waardoor je de deadline van eind dit jaar misschien toch niet haalt.

Voor de geïnteresseerden: er staan vandaag bijna 700 woningen, appartementen en gronden te koop via Biddit. Ook het aantal traditionele openbare verkopen loopt in de honderden. (wer)