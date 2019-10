Zo vindt de Belg werk (en dat is anders dan in de rest van de wereld)

Belgen vinden op een andere manier werk dan de rest van de wereld, zo blijkt uit een internationaal onderzoek van Randstad. Veel meer dan in het buitenland scoren publieke arbeidsbemiddelaars zoals VDAB en uitzendkantoren hier nog altijd erg goed. Ondertussen is Google aan een felle opmars bezig en houdt de zoekmachine de klassieke vacaturesites achter zich

“Jongeren zoeken en vinden nog altijd werk zoals 50 jaar geleden”, zo schreef voormalig VDAB-topman Fons Leroy vorig jaar nog in zijn boek ‘No Jobs’. Volgens nieuw onderzoek van Randstad Research, waarvoor wereldwijd 41.000 respondenten werden ondervraagd, klopt die stelling maar gedeeltelijk. “De Belgen zoeken gemiddeld via vier kanalen een job. En vinden er één via twee kanalen”, zo luidt het.

In tegenstelling tot in het buitenland hebben in België de gevestigde kanalen nog altijd het grootste aandeel bij wie werk heeft gevonden, meer dan waar ook ter wereld. “De publieke arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem… nvdr.) haalt nipt goud met 28 procent. Uitzendbureaus en persoonlijke connecties of referenties delen de tweede plaats met 26 procent. Op dit vlak heeft Fons Leroy gelijk: deze kanalen bestonden een halve eeuw geleden ook.”

De opmars van Google

Intussen is Google - zowel in België als het buitenland - wel aan een forse opmars bezig. De online zoekmachine heeft intussen al een marktaandeel van 17 procent. Daarmee laat Google zowel LinkedIn (13%), Facebook (9%), Twitter (7%) als alle andere vacaturesites (15%) samen achter zich.

Vrouwen en social media

Opvallend is het grote gendereffect. Hoewel mannen en vrouwen even vaak naar werk zoeken op Google en social media, vinden mannen veel vaker dan vrouwen ook effectief werk via deze kanalen.

Printadvertenties

Printadvertenties hebben het meeste terrein prijsgegeven: ze hangen aan de staart met slechts 6 procent, wat nog altijd beter is dan het buitenland. Informele netwerken (connecties, referenties) hebben dan weer geen last van de digitalisering. “Vacaturesites en social media hebben duidelijk hun plaats veroverd”, zegt Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad. “De digitale kanalen zijn belangrijker dan ooit bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zeker in België is dit niet ten koste gegaan van de klassieke tussenpersonen, zoals publieke bemiddelaars en uitzendkantoren. Dit komt onder andere doordat de Belgische spelers al vroeg op de digitale trein zijn gestapt. In die zin kunnen we stellen dat digitaal op de arbeidsmarkt het nieuwe normaal is, ook voor de traditionele spelers.”

De studie werd uitgevoerd bij 41.000 werknemers in 32 landen, gespreid over 4 continenten: Europa, Oceanië, Azië en Amerika.