Geen Romelu Lukaku bij Rode Duivels tegen San Marino

De kans dat Romelu Lukaku donderdag bij de Rode Duivels zal aantreden tegen San Marino lijkt zo goed als onbestaande. De spits zou normaal vandaag de pers toespreken maar wordt al veelzeggend vervangen door Timothy Castagne. Het is nu enkel wachten op een officieel bericht van de KBVB of bondscoach Roberto Martinez.

“Vanwege de onzekerheid over de fysieke paraatheid van Romelu Lukaku voor de wedstrijd van morgen tegen San Marino, zal hij op de persconferentie vervangen worden door Timothy Castagne”, klinkt het bij de voetbalbond. Lukaku paste de voorbije twee dagen ook al voor de trainingen, net als Thomas Meunier overigens.

De spits zal dus zijn doelpuntentotaal niet kunnen opkrikken tegen San Marino want Roberto Martinez zal tegen de voetbaldwerg ongetwijfeld geen enkel risico willen nemen. Wellicht krijgt Michy Batshuayi zo nog eens een kans.

Over de wedstrijd van zondag in Kazachstan is er nog geen duidelijkheid, voorlopig blijft de spits ook bij de selectie. Lukaku miste bij Inter vorige week ook al de Champions League-topper tegen Barcelona met een spierblessure. Volgens trainer Antonio Conte sukkelde ‘Big Rom’ toen met “spiermoeheid”. Hij speelde afgelopen weekend wel de Italiaanse topper tegen Juventus.

Om 16u15 is de persconferentie van Roberto Martinez gepland, gevolgd door die van ‘invaller’ Timothy Castagne.